Reportage Tamina in Maastricht D 2015

So nah, scheinbar bekannt und trotzdem voller Überraschungen! Für ihr Reiseformat "2 für 300" sind Tamina Kallert und ihr Kameramann Uwe Irnsinger dieses Mal unterwegs im holländischen Maastricht. "Wer nur zum Shopping nach Maastricht fährt, tut dieser liebenswerten und lebendigen Stadt definitiv unrecht", ist sich Tamina sicher. 120.000 Einwohner, gerade mal 30 Kilometer von der Grenze zu NRW entfernt, Namensgeber für einen der wichtigsten EU-Verträge und ein großes Outletcenter - das ist alles, was die meisten Deutschen mit dem Namen Maastricht verbinden. Zwei Tage nehmen sich Tamina und Uwe Zeit, um dieses Klischee gründlich zu widerlegen. Und sie entdecken eine Stadt, die vor Ideen, Energie und unbekannten Sehenswürdigkeiten nur so strotzt. Wer weiß zum Beispiel, dass es in Maastricht ein riesiges, weit verzweigtes Höhlensystem gibt, das im zweiten Weltkrieg ausgebaut wurde, um bis zu 50.000 Menschen Zuflucht zu gewähren? Heutzutage kann man es mit dem Tretroller besichtigen... Apropos Roller: Tamina und Uwe erfahren, wo und warum man bei unseren liberalen Nachbarn auch ohne Helm mit der Leih-Vespa über das Kopfsteinpflaster der historischen Altstadt cruisen kann. Die Moderatorin und ihr Kameramann entdecken noch weitere kuriose Highlights. Eine der schönsten Buchhandlungen der Welt (The Guardian), die in einer gotischen Kathedrale untergebracht ist. Eine multifunktionale Szenekneipe in einer ehemaligen Feuerwache. Ein Hotel, das sein Geschirr bei alten Maastrichter Bürgern eingesammelt hat, und eine besondere Pommes-Spezialität, die satt und glücklich macht - für kleines Geld. Das ist nicht unwichtig. Denn Tamina und Uwe müssen, so ihre einzige Einschränkung, an zwei Tagen inklusive Hotel mit 300 Euro auskommen. Taminas Fazit: "Maastricht ist die ideale Stadt für einen Wochenendtrip. In nur ein bis zwei Stunden Fahrzeit ist man in einer zauberhaften Welt mit unglaublich liebenswerten Bewohnern."

Moderation: Tamina Kallert, Uwe Irnsinger
Originaltitel: 2 für 300