RTL 9 15:40 bis 17:15 Sonstiges Dangereuse ressemblance CDN 2006 Merken Le docteur Claire Parker est une psychiatre de renom qui élève seule sa fille Emily, depuis la mort douleureuse de son mari il y a quelques années. Emily est maintenant adolescente et cause quelques problèmes à sa mère. Paralèllement, Claire s'occupe d'un nouveau patient qui lui dit avoir des difficultés avec les femmes. En fait, il s'agit d'un dangereux psychopathe qui a décidé de séduire puis de kidnapper sa fille Emily. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Mariel Hemingway (Dr Claire Parker) Maggie Castle (Emily Parker) Morgan Kelly (Tony Roth) Paul Sun-Hyung Lee (D.A. Lee) Danielle Sapia (Anna) Jonathan Watton (John Walters) Waneta Storms (Dana) Originaltitel: Between Truth and Lies Regie: John Bradshaw Drehbuch: Paul B. Margolis Musik: Stacey Hersh