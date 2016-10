VOX 03:45 bis 04:30 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Der plötzliche Tod Der plötzliche Tod USA 1995-2005 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 45: Am 6. Mai meldet Michael Dally seine Frau Sharri als vermisst. Die Polizei findet ihren Wagen unverschlossen auf dem Parkplatz eines Geschäftes, und die Kamera des Ladens bestätigt die Aussage eines Angestellten, die zweifache Mutter habe den Laden um 9.22 Uhr verlassen. Bei den weiteren Ermittlungen stellt sich heraus, dass Michael Dally eine Affäre mit seiner Arbeitskollegin Diana hat. Bei ihr treffen ihn die Beamten schließlich an - mit nichts als einer Shorts bekleidet und offenbar alles andere als unglücklich über das Verschwinden seiner Frau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12