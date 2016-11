Österreich 1 20:00 bis 22:00 Sonstiges Kabarett direkt Rick Kavanian "Offroad" Live Merken "Offroad" ist Stand-Up Comedy im klassischen Sinne. One man, one microphone and absolutely no action! Rick Kavanian will zurück zu seinen Wurzeln - nur wo sind die? Armenien, Bukarest, New York oder doch München? Rick Kavanian genießt in Österreich Kult-Status. Bekannt wurde er durch seine Auftritte in der deutschen Fernseh-Comedyshow "Bullyparade" und durch Figuren wie den Griechen Dimitri Stoupakis und den Sachsen Jens Mauler. Rick Kavanian ist ein Verwandlungskünstler, und dafür braucht er weder Verkleidung noch Requisiten. Dialekte, Mimik und Körpersprache sind für ihn der Schlüssel dafür, den sächselnde Zöllner ebenso zu parodieren wie den bayerischen Piloten und den japanischen Touristen. In Google-Kalender eintragen