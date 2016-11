Hessen 00:15 bis 00:45 Show Hilde aus Bornheim live - "Jetzt geht's um die Wurscht" D 2013 Live TV Merken Hilde hat zu allem etwas zu sagen, und das macht sie besonders gern bei einem Stück Fleischwurst samt Kneipchen, das sie immer in ihrem Kittel bei sich trägt. Was auch geschieht: ob es die plötzlich verwitwete Freundin ist, die nun Hilfe bei der Partnersuche braucht, ob es die Tücken der neuen Rechtschreibung sind oder eine Nachbarin, die versucht, Hilde von den Vorzügen gesunder Ernährung zu überzeugen - Hilde weiß am besten selbst Bescheid. An ihre Grenzen gerät sie allerdings, als es um die Kommasetzung auf ihrem Einkaufszettel geht, und dann hat sich ihre Tochter auch noch die Idee mit der Hausgeburt in den Kopf gesetzt - bei Hilde, versteht sich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilde aus Bornheim - "Jetzt geht's um die Wurscht"