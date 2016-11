SWR 2 10:05 bis 10:30 Sonstiges Tandem Generation XYZ. Was sich in der Arbeit ändern wird Merken Worum geht es aktuell bei den Generationen X, Y und Z in Sachen Arbeit? Wann wollen sie arbeiten, wie Beruf und Freizeit harmonisieren? Was und womit arbeiten sie und warum und wofür? Christian Scholz, Autor des Buches "Generation Z. Wie sie tickt, was sie verändert und warum sie uns alle ansteckt", gibt Antworten. In Google-Kalender eintragen Moderation: Rudolf Linßen Gäste: Gäste: Prof. Dr. Christian Scholz (Wirtschaftswissenschaftler)