NDR Info 22:05 bis 23:00 Sonstiges Jazz Special Work Songs - Sound-Collagen des Schlagzeugers Jaimeo Brown Der 1978 geborene in New York lebende Amerikaner Jaimeo Brown ist Schlagzeuger, Komponist und Arrangeur. Mit 16 Jahren setzt er sich zum ersten Mal hinter ein Schlagzeug. Nach seinem Jazz-Studium erwacht sein musikethnologisches Interesse. Der Soundtüftler beschäftigt sich mit Arbeiterliedern, recherchiert und durchforstet Tonarchive. Dabei bemerkt er, dass Work Songs überall auf der Welt verbreitet sind. Er sampelt diese Tondokumente und verwandelt Schmerz sowie Unterdrückung in Klangbilder, indem er Sound-Collagen mit Schlagzeug-Soli, Saxophon, Gitarre, Gesang und Keyboard kreiert. Moderation: Marlene Küster