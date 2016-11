NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 4. November 1916: Der Geburtstag des amerikanischen Journalisten Walter Cronkite Merken Er hat die US-Fernsehnation über die Mondlandung informiert, den Watergate-Skandal und die Ermordung John F. Kennedys, Martin Luther Kings und John Lennons. Knapp zwei Jahrzehnte lang war sein väterlich-gutmütiges Durchschnittsgesicht mit der dicken, schwarz umrandeten Brille für die Amerikaner untrennbar mit großem und kleinem Weltgeschehen verbunden. Walter Cronkite, von 1962 bis 1981 Top- Anchorman, Nachrichtensprecher Nummer Eins der Evening News, der allabendlichen Nachrichtensendung auf CBS, hatte bereits 1945 von den Kriegsverbrecherprozessen in Nürnberg nach Hause berichtet. Seine späteren Kriegsreportagen aus Vietnam wurden berühmt. Sein journalistisches Credo: die Welt erklären, neutral dabei bleiben, Position beziehen, nur wenn nötig. Sein berühmtester Satz: "That's the way it is". So ist das eben. Damit beendete er jeden Abend seine Nachrichtensendung. Die Amerikaner nahmen ihm das ab. "Uncle Walter" - so sein Spitzname - wurde 1972 in einer Umfrage zum vertrauenswürdigsten Mann der USA gewählt. In Google-Kalender eintragen