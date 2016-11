hr2 12:05 bis 13:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Uwe Seeler, "Kopfball-König" 2016-11-04 23:05 Merken Der Fußballer aus dem hohen Norden ist ein Idol ohne Verfallsdatum, nicht nur wegen seiner Tore auf dem Platz, sondern auch wegen seiner volkstümlichen Art. Uwe Seeler spielte bei vier Weltmeisterschaften mit, kein anderer Spieler auf der ganze Welt hat mehr WM-Minuten in den Füßen als er. Auch wenn er nie den WM-Titel gewann. 1966 schrammte er als deutscher Mannschaftskapitän knapp daran vorbei, als im Endspiel das zweifelhafte Tor von Wembley entschied. "Da waren wir dann natürlich schon etwas traurig und böse", sagt er dazu. "Wir haben das dann aber auch mit Anstand hingenommen." Wie Gerd Müller schoss Uwe Seeler Tore aus allen Lagen, sein Hinterkopftor bei der WM 1970 ging in die Geschichte ein. Martin Maria Schwarz spricht mit dem "Kopfball-König" Uwe Seeler im hr2-Doppelkopf. In Google-Kalender eintragen Moderation: Martin Maria Schwarz