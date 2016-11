hr2 10:05 bis 11:55 Sonstiges Klassikzeit Merken <bk>Delibes: "Coppélia" - Ballettsuite "Scène et Valse de la poupée" (Berliner Philharmoniker, Leitung: Herbert von Karajan)<ek><bk>Mozart: Hornkonzert Es-Dur KV 417 (Peter Damm; Academy of St. Martin-in-the-Fields, Leitung: Neville Marriner)<ek><bk>Mendelssohn: 3. Sinfonie a-Moll op. 56, "Schottische" (Gewandhausorchester Leipzig, Leitung: Herbert Blomstedt)<ek><bk>Buxtehude: Ciacona e-Moll BuxWV 160 (Franceso Tristano, Klavier) In Google-Kalender eintragen