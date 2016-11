ATV 18:20 bis 18:50 Comedyserie 2 Broke Girls Die traurige Geschichte USA 2015 2016-11-07 15:30 Stereo Merken Ein Gast im Diner flirtet heftig mit Caroline. Die Blondine ist den Flirtversuchen nicht abgeneigt und die beiden verabreden sich zu einem Date. Der Abend verläuft jedoch ganz anders als erwartet: Caroline landet nicht in einem romantischen Lokal, sondern in einem Club, in dem Leute unter anderem auch ihre Verabredung auf der Bühne ihre Lebensgeschichte erzählen. Kurzerhand eilt Max zur Hilfe. Die beiden Mädels langweilen sich furchtbar und wollen schon gehen, als der Clubbesitzer zufällig von Carolines tiefem Fall erfährt?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Miles Fisher (Adam) Eric Price (Emcee) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Tom Stern Drehbuch: Morgan Murphy Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 12