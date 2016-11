ATV 16:25 bis 16:55 Comedyserie Two and a Half Men Der Bauchredner USA 2009 Stereo Merken Nach einem gemeinsamen Kinobesuch glaubt Chelsea, in Alan einen Seelenverwandten gefunden zu haben, im Gegensatz zu Macho Charlie. Klar, dass diesem die Vertrautheit der beiden gegen den Strich geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Holland Taylor (Evelyn Harper) Jennifer Taylor (Chelsea) Conchata Ferrell (Berta) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Mark Roberts Drehbuch: Mark A. Roberts, Eddie Gorodetsky Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown Altersempfehlung: ab 6