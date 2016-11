ATV 06:15 bis 07:00 SciFi-Serie Tomorrow People Die Zitadelle USA 2014 Stereo Merken Zum ersten Mal erreicht Stephen einen besonderen Zustand - den Limbus. In dieser Grauzone zwischen Leben und Tod trifft er seinen Vater. Er verrät seinem Sohn, wie er wieder heil aus der Zwischenwelt hinauskommt. Unterdessen läuten bei ULTRA die Alarmglocken: Ein berüchtigter Telepath ist aus der Zitadelle, einem Versuchslabor der Organisation, ausgebrochen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robbie Amell (Stephen Jameson) Peyton List (Cara Coburn) Luke Mitchell (John Young) Aaron Yoo (Russell Kwon) Madeleine Mantock (Astrid Finch) Mark Pellegrino (Dr. Jedikiah Price) Shamier Anderson (Mike) Originaltitel: The Tomorrow People Regie: Eagle Egilsson Drehbuch: Jeff Rake, Greg Berlanti Kamera: Dermott Downs Musik: David E. Russo Altersempfehlung: ab 12

