ATV 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie The Closer Das Sorgenkind USA 2008 2016-11-04 00:20 Stereo Merken Susan und Brian Monroe wenden sich an die Polizei, weil ihr 13-jähriger Adoptivsohn Sergej vermisst wird. Er wurde am Vorabend nach einem heftigen Streit mit seiner Schwester auf sein Zimmer geschickt, doch am Morgen war sein Bett unberührt und Sergej verschwunden. Im Lauf der Ermittlung wird Brenda klar, dass Sergej offenbar ein sehr schwieriger und auch gewalttätiger Teenager war, der nicht nur seine Familie, sondern auch die Nachbarn massiv terrorisiert hat. Deshalb fragen sich die Ermittler schon bald, ob sie es hier wirklich "nur" mit einem Vermissten-Fall zu tun haben oder ob nicht mehr hinter Sergejs Verschwinden steckt?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Johnson) J.K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sergeant David Gabriel) G.W. Bailey (Detective Lieutenant Provenza) Anthony John Denison (Detective Andy Flynn) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Robert Gossett (Commander Taylor) Originaltitel: The Closer Regie: Scott Ellis Drehbuch: James Duff, Duppy Demetrius Kamera: Brian J. Reynolds Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12