ATV 2 18:25 bis 19:20 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Getarnte Wunder USA 2006 2016-11-05 12:55 Stereo Jordan und Woody untersuchen den Tod der vermeintlichen Wunderheilerin Isabel Haley. Die skeptische Jordan ist wenig erstaunt, als ihre Nachforschungen ergeben, dass der Name nicht echt ist und das Opfer in Wahrheit Theresa Donovan hieß. Doch dann stellt sich heraus, dass Theresa sogar wegen Mordes gesucht wurde. Sie soll ein Ehepaar getötet haben, woraufhin der Sohn des Paares zum Hauptverdächtigen avanciert. Allerdings ist er nicht der einzige mit einem Motiv. Jordan muss sich während der Ermittlungen außerdem endgültig der Beziehung zwischen Woody und Lu stellen. Auch Lily kämpft mit Beziehungsproblemen?. Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Steve Valentine (Nigel Townsend) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug") Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Detective Woody Hoyt) Leslie Bibb (Tallulah "Lu" Simmons) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Miguel Ferrer Drehbuch: Tim Kring, Lawrence Meyers Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin