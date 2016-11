ATV 2 12:10 bis 13:10 SciFi-Serie Stargate: SG1 Virus aus dem Eis USA 2002 Stereo Merken Bei Ausgrabungen in der Antarktis entdecken Forscher einen gefrorenen Frauenkörper, der älter zu sein scheint, als die Menschheit. Als Aiyana (Ona Grauer) aufgetaut wird, geschieht das Unfassbare: Sie lebt. Doch mit ihr ist auch ein tödlicher und hochgradig ansteckender Virus aufgetaut. Schnell erkranken einige Wissenschaftler. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Amanda Tapping (Colonel Dr. Samantha Carter) Christopher Judge (Teal'c) Don Davis (General George S. Hammond) Corin Nemec (Jonas Quinn) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Martin Wood Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: Jim Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12