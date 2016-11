RTL NITRO 18:30 bis 18:55 Comedyserie Ein Käfig voller Helden Adler und Teufelskerl USA 1966 2016-11-07 12:50 Live TV Merken Lieutenant Hardy und Lieutenant Karras bombardieren eine deutsche Erdölraffinerie - und werden dabei abgeschossen. Keinem alliierten Flugzeug ist es bis jetzt gelungen, die Anlage wirkungsvoll anzugreifen. Hogan, der die beiden Männer versteckt hält, weiß: Nur eine deutsche Maschine könnte die Männer an den Abwehrgeschützen täuschen. Um an ein deutsches Kampfflugzeug zu kommen, muss Hogan ganz tief in seine Trickkiste greifen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bob Crane (Col. Robert Hogan) Werner Klemperer (Ob. Wilhelm Klink) John Banner (Sgt. Schultz) Robert Clary (Louis LeBeau) Larry Hovis (Andrew J. Carter) Richard Dawson (Peter Newkirk) Ivan Dixon (James Kinchloe) Originaltitel: Hogan's Heroes Regie: Gene Reynolds Drehbuch: Richard Powell, Bernard Fein, Albert S. Ruddy Kamera: Gordon Avil Musik: Jerry Fielding