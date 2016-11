Zee.One 17:05 bis 20:15 Musikfilm Mein Herz spielt verrückt IND 1997 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Tänzer Rahul leitet eine erfolgreiche Tanzgruppe. Für die Hauptrolle in seinem neuen Musical-Projekt hat Rahul seine gute Freundin und Top-Tänzerin Nisha vorgesehen. Nisha ist jedoch heimlich in Rahul verliebt. Als es an die ersten Proben geht, verletzt sich Nisha unglücklicherweise am Fuß und fällt aus. Rahul sieht sich gezwungen, Ersatz zu suchen. Er findet diesen in Pooja, einer sensiblen Tänzerin, die als Vollwaise bei Freunden ihrer Eltern aufgewachsen ist. Eben hat sie sich mit Ajay, dem Sohn der Familie, verlobt. Doch im Laufe der Arbeit an dem neuen Stück fühlt sie sich immer stärker zu Rahul hingezogen. Auch Rahul hat sich in Pooja verliebt. Das entgeht Nisha, die unterdessen wieder genesen ist, keineswegs. Enttäuscht und traurig verlässt Nisha die Kompanie und geht nach London. Doch als die Premiere des Stücks näher rückt und Rahul herausfindet, dass Pooja verlobt ist, droht Poojas Pflichtgefühl ihrer Pflegefamilie gegenüber das Paar für immer zu entzweien. Große Gefühle und viel Herzschmerz verspricht dieses mit Preisen überschüttete Drama aus dem Erfolgshaus YashRaj, das mit einem großen Staraufgebot aufwartet: Neben Hauptdarsteller Shah Rukh Khan wurden auch seine Leading Ladies Madhuri Dixit und Karisma Kapoor mit einem Filmfare Award, Indiens Gegenstück zu den Oscars, ausgezeichnet. Superstar Akshay Kumar übernimmt eine Nebenrolle. Die hochemotionale Liebesgeschichte, die zum Teil in Baden-Baden gedreht wurde, entpuppte sich als erfolgreichster Film des Jahres. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shahrukh Khan (Rahul) Madhuri Dixit (Pooja) Karisma Kapoor (Nisha) Akshay Kumar (Ajay) Farida Jalal (Ajays Mutter) Deven Verma (Ajays Vater) Yash Chopra (Yash Chopra) Originaltitel: Dil To Pagal Hai Regie: Yash Chopra Drehbuch: Tanuja Chandra, Pamela Chopra, Yash Chopra, Aditya Chopra Kamera: Manmohan Singh Musik: Uttam Singh Altersempfehlung: ab 6