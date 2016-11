puls 4 00:15 bis 02:10 Komödie Angriff ist die beste Verteidigung USA 1984 Nach dem Roman "Easy and hard Ways out" von Robert Grossbach 20 40 60 80 100 Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dudley Moore (Wylie Cooper) Eddie Murphy (Leutnant T. M. Landry) Kate Capshaw (Laura Cooper) George Dzundza (Steve Loparino) Helen Shaver (Claire Lewis) Mark Arnott (Harvey Brank) Peter Michael Goetz (Frank Joyner) Originaltitel: Best Defense Regie: Willard Huyck Drehbuch: Gloria Katz, Willard Huyck Kamera: Donald Peterman Musik: Patrick Williams Altersempfehlung: ab 16