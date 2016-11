ProSieben 03:20 bis 05:15 Horrorfilm Constantine USA, D 2005 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken John Constantine verfügt über die Fähigkeit, Übersinnliches wahrzunehmen. Doch er schafft es nicht, mit dem Kontakt zu Engeln und Dämonen fertigzuwerden. Er verliert die Nerven und begeht Selbstmord. Doch nach seinem Tod muss er feststellen, dass alles, was er zu Lebzeiten gesehen hat, real ist, denn als Selbstmörder darf er nicht in den Himmel, sondern muss in die Hölle In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keanu Reeves (John Constantine) Rachel Weisz (Angela Dodson / Isabel Dodson) Shia LaBeouf (Chas Kramer) Djimon Hounsou (Midnite) Max Baker (Beeman) Pruitt Taylor Vince (Pater Hennessy) Gavin Rossdale (Balthazar) Originaltitel: Constantine Regie: Francis Lawrence Drehbuch: Frank Cappello, Kevin Brodbin Kamera: Philippe Rousselot Musik: Klaus Badelt, Brian Tyler Altersempfehlung: ab 16