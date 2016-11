kabel eins 07:35 bis 08:30 Krimiserie Quincy Seltsame Freunde USA 1979 2016-11-07 05:30 16:9 HDTV Merken Der Gerichtsmediziner Quincy hat bei der Autopsie eines Athleten festgestellt, dass dieser an einem Aneurysma gestorben ist und auch eine Geschlechtskrankheit hatte. Das Gesundheitsamt beauftragt nun Quincy und Sam, alle Frauen zu suchen, die eventuell von dem jungen Mann angesteckt worden sind In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Jo Ann Pflug (Marsha) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Peter J. Thompson Drehbuch: Steve Greenberg, Aubrey Solomon Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Bruce Broughton

