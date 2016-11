Schweiz 2 10:10 bis 11:00 Krimiserie Kommissar Rex Folge: 50 Geraubtes Glück D, A 1998 Stereo Dolby Digital HDTV Merken Eine junge Frau wird am Stadtrand von Wien gefunden. Die Schwerverletzte kann noch erzählen, dass sie überfallen und das ihr anvertraute Baby gekidnappt wurde, dann stirbt sie. Kommissar Brandtner informiert die Eltern des geraubten Kindes und beginnt mit den Ermittlungen. Polizeihund Rex nimmt die Spuren am Tatort auf, doch immer wieder durchkreuzen die verzweifelten Eltern die Pläne der Polizei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Ursula Andermatt (Eva Oswald) Marlon Rosenthal (Klaus Ebner) Ina Halmágy (Sonja Ebner) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Bodo Fürneisen Drehbuch: Peter Moser, Peter Hajek Kamera: Gerhard Liegel Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12