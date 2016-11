TNT-Serie 02:35 bis 03:15 Comedyserie Parenthood Du bist das Problem! USA 2014 16:9 Merken Crosby lädt Oliver Rome in sein Haus ein, nachdem die Band einen wichtigen Wendepunkt genommen hat, was Jasmine allerdings wenig begeistert. Während Joel und Peet eng zusammenarbeiten, um ihr Projekt abzuschließen, muss sich Amber der extrem schmerzhaften Realität stellen. Sarah erhält endlich gute Neuigkeiten hinsichtlich eines Jobs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Krause (Adam Braverman) Lauren Graham (Sarah Braverman) Dax Shepard (Crosby Braverman) Monica Potter (Kristina Braverman) Erika Christensen (Julia Braverman-Graham) Sam Jaeger (Joel Graham) Savannah Paige Rae (Sydney Graham) Originaltitel: Parenthood Regie: Michael Weaver Drehbuch: Julia Brownell Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich