TNT-Serie 16:20 bis 17:05 Mysteryserie Pretty Little Liars Who's In the Box? USA 2014 16:9 Merken Alison lebt und Aria, Emily, Hanna und Spencer haben mehr Fragen als je zuvor. Um der Wahrheit wieder ein Stückchen näher zu kommen, möchte Hanna herausfinden, wer tatsächlich in Alisons Grab liegt. Während Emily damit hadert, dass Alison die ganze Zeit am Leben war, kehrt Caleb nach Rosewood zurück. Ezra zeigt indes eine dunklere Seite seines Charakters und trifft sich heimlich mit Mona und Aria. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Chad Lowe Drehbuch: Joseph Dougherty Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12