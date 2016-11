TNT-Serie 14:05 bis 14:50 Krimiserie Rizzoli & Isles Blutende Venus USA 2012 16:9 Merken Als in einer Statue eine eingegipste Frauenleiche entdeckt wird, ist die Aufregung groß. Bei der Toten handelt es sich um eine ältere, drogenabhängige Prostituierte. Es dauert nicht lange und weitere Frauenleichen werden gefunden. In Mauras Leben taucht indes Dennis Rockmond wieder auf, der nach einer kurzen Affäre spurlos verschwunden war. Bei Lydia setzen die Wehen ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Lee Thompson Young (Det. Barry Frost) Bruce Mc Gill (Det. Vince Korsak) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli jr.) Eddie Cibrian (Dennis) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Michael Katleman Drehbuch: Janet Tamaro Kamera: Patrick Cady Musik: James S. Levine