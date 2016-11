TNT-Serie 10:05 bis 10:50 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Der kleine Kevin USA 1989 Merken Jessica hat eine neue Hilfe im Garten namens Kevin. Doch plötzlich verändert sich der sonst so zuverlässige Junge völlig: Er wirkt verschlossen und sehr nervös. Als sie ihn zu Hause besucht, stellt sie fest, dass seine Mutter Maria verschwunden ist. Unweit des Grundstücks entdecken die beiden die Leiche von Jack Franzen, dem Besitzer von Kevins und Marias Wohnhaus. Und auch Maria taucht in einem Krankenhaus in Portland auf - mit der Diagnose Amnesie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Jonathan Brandis (Kevin Bryce) Bruce Glover (Jack Franzen) Bridget Hanley (Gloria Franzen) John Harkins (Owen Brownwell) Season Hubley (Maria Bryce) Lorna Luft (Patsy Dumont) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Shaw Drehbuch: Lynne Kelsey Kamera: John Elsenbach Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 12