TNT-Serie 08:20 bis 09:10 Krimiserie Quincy Tödliche Berührung USA 1977 Merken Der berühmte Schauspieler Tad Kamura, Star zahlreicher Kung Fu-Filme, stirbt während der Dreharbeiten zu seinem neuesten Werk. Die Todesursache scheint ein Herzinfarkt zu sein, aber Gerichtsmediziner Quincy gibt sich damit nicht zufrieden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Mako (Mr. Yamaguchi) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Alexander Singer Drehbuch: Pat Strong, Joe Hyams Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Richard Markowitz

