ORF 1 16:25 bis 16:45 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Finale (2) USA 2009 2016-11-07 14:15 Stereo Untertitel 16:9 Als sich J.D.s letzter Tag in der Klinik zu Ende neigt, denkt er darüber nach, was die Zukunft wohl bringen wird. Doch gänzlich will er mit dem Sacred Heart nicht abschließen, gilt es ja noch den richtigen Namen des Hausmeisters herauszufinden und vor allem über Dr. Cox' wahre Gefühle für ihn Aufschluss zu erhalten. Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Neil Flynn (Hausmeister) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: Bill Lawrence Drehbuch: Bill Lawrence Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 6