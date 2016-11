ORF 1 14:10 bis 14:35 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Finale (1) USA 2009 Stereo Untertitel 16:9 Merken J.D.s letzter Tag im Sacred Heart ist angebrochen. Er hat einen neuen Job im St. Vincent Krankenhaus angenommen, um in der Nähe seines Sohnes leben zu können. Obwohl Turk und Elliott sich größte Mühe geben, ihn gebührend zu feiern, ist J.D.s größter Wunsch, von Dr. Cox endlich die Anerkennung zu erhalten, nach der er sich acht Jahre lang verzehrt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) Neil Flynn (Hausmeister) Originaltitel: Scrubs Regie: Bill Lawrence Drehbuch: Bill Lawrence Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12