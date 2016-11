ORF 3 13:15 bis 15:35 Drama 7 Tage in Havanna F, E 2012 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Faszinierend atmosphärischer Episodenfilm, in dem sieben renommierte Regisseure aus unterschiedlichen Ländern ihren persönlichen Blick auf das vibrierende Havanna filmisch umsetzen: Am Montag wirft sich ein naiver junger amerikanischer Tourist in die kubanische Nacht und schielt nach schönen Mädchen. Am Dienstag landet ein ständig am Handy hängender Emir Kusturica auf der Zuckerinsel, um einen Preis abzuholen, der ihm nichts bedeutet. Am Mittwoch versucht ein Musikmanager eine kubanische Sängerin zu überzeugen, mit ihm nach Spanien zu reisen. Am Donnerstag streift der Palästinenser Elia Suleiman durch die Stadt und saugt den Alltag mit seinen kleinen Dramen und fröhlichen Momenten auf Sieben Regisseure aus unterschiedlichen Ländern werfen in sieben Kurzfilmen einen Blick auf Havanna. So entsteht das Porträt einer fast mythischen Stadt, in der Postkartenbilder und Klischees karibischer Lebensfreude ebenso gezeigt werden wie die Wirklichkeit mit den Problemen des täglichen Überlebens. "7 Tage in Havanna" ist eine poetische, manchmal auch humorvolle und musikalisch aufregende Reise, die Lust macht, dieses verrückte Kaleidoskop aus Sehnsüchten, angestaubtem Sozialismus und Aufbruch selbst kennen zu lernen. Mit: Josh Hutcherson (Teddy Atkins), Vladimir Cruz (Angelito), Magali Wilson (Cambista), Daisy Granados (Delia), Emir Kusturica, Alexander Abreu (Fahrer), Arianela Pupo (Assistentin), Daniel Brühl (Leonardo), Leo Benitez (José), Melvis Estévez (Cecilia), Elia Suleiman, Irene del Valle (Zimmermädchen), Jorge Perugorría (Daniel), Cristela de la Caridad Herrera (Mädchen), Othello Rensoli (Babalao), Dunia Matos Hernandez (Freundin), Alberto Arceo Kindeland (Vater), Monica Guardado (Mutter), Mirtha Ibarra (Mirtha), Melvis Estéves (Cecilia), Nathalia Amore (Marta), Andrés Vidal (Pedro), Alexis Vidal (Manolo). Frankreich/Spanien, Episoden-Film, 2012 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Hutcherson (Teddy Atkins) Daniel Brühl (Leonardo) Emir Kusturica (Emir Kusturica) Vladimir Cruz (Angelito) Alexander Abreu (Fahrer) Melvis Santa Estevez (Cecilia) Elia Suleiman (Elia Suleiman) Originaltitel: 7 días en La Habana Regie: Benicio Del Toro , Pablo Trapero, Julio Medem, Elia Suleiman, Gaspar Noé, Juan Carlos Tabío, Laurent Drehbuch: Laurent Cantet, Alejandro Fadel, Martín Mauregui, Julio Medem, Santiago Mitre, Gaspar Noé, Leonardo Kamera: Daniel Aranyó, Diego Dussuel Musik: Xavi Turull Altersempfehlung: ab 6