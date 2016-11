ORF 3 18:15 bis 19:05 Dokumentation Kalifornien - Zwischen Meereswald und Wüstenwind Kalifornien - Zwischen Meereswald und Wüstenwind A 2013 2016-11-05 09:00 Stereo 16:9 Merken Kalifornien, das Paradies für Sonnenanbeter und Surffreunde, ist zugleich ein Naturparadies für die Wüsten- und Küstenbewohner. Endlose Sandstrände, Badenixen und Surfer prägen das bekannte Bild von Kalifornien. Ein Blick ins Wasser zeigt, was sich jenseits des Strandlebens abspielt. In der Strömung wiegt sich ein Wald aus riesigen Braunalgen hin und her. Dazwischen immer wieder Seeotter, die sich gern an der Wasseroberfläche in die langen Algenwedel betten und die Sonne auf den Pelz brennen lassen. Auch ein Tiefseebewohner wird von der Sonne an die Meeresoberfläche gezogen: der Mondfisch. Sein englischer Name ist um einiges treffender: ?Sunfish? - Sonnen-Fisch. Dem Filmteam ist es gelungen, den größten Knochenfisch der Erde aufzuspüren und ihn dabei zu beobachten, wie er sich von Vögeln putzen lässt. An Land zeichnen sich die mächtigsten Pflanzen der Welt dunkel gegen die Sonne ab: Redwood-Bäume. Jahrhunderte des Sonnetankens ließ die Baumriesen in den Himmel wachsen. Wo viel Sonne ist, ist auch die Wüste nicht weit. Besonders wohl fühlen sich hier wärmebedürftige Reptilien wie der Wüstenleguan, der sich überwiegend von Pflanzen ernährt. Ein kleines Paradies haben die Kolibris entdeckt: Ein Blütenmeer von Kakteen versorgt sie mit süßem Nektar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wilde Reise mit Erich Pröll