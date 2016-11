ORF 2 23:30 bis 00:40 Krimi Columbo: Blutroter Staub USA 1976 Nach Ideen von Richard Levinson, William Link 2016-11-05 01:50 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Luis Montoya, ehemalige Torero-Legende, lockt seinen alten Freund unter falschem Vorwand in eine Stierkampfarena. Dort betäubt er ihn und lässt ihn von einem Stier tottrampeln. Das Geschehen soll wie ein Unfall aussehen. Doch Columbo, der durch Zufall an den mexikanischen Polizisten Emilio Sanchez geraten ist und mit diesem ermittelt, erkennt sofort, dass nicht alles so ist, wie es zu sein scheint. Neben der Folge "Alter schützt vor Torheit nicht", in der Columbo in London ermittelt, ist dies der einzige Fall, den Columbo im Ausland zu lösen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Insp. Columbo) Ricardo Montalban (Luis Montoya) Pedro Armendáriz jr. (Commandante Sanchez) A Martinez (Curro) Jorge Rivero (Carlos) Emilio Fernández (Miguel) Enrique Lucero (Jaime Delgado) Originaltitel: Columbo Regie: Ted Post Drehbuch: Brad Radnitz Kamera: Gabriel Torres Musik: Bernardo Segall Altersempfehlung: ab 12