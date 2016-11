ORF 2 18:30 bis 18:51 Magazin heute konkret Knopf im Ohr - wieder hören dank Mini-Implantat A 2016 2016-11-04 05:35 Stereo 16:9 Merken Knopf im Ohr - wieder hören dank Mini-Implantat: In Österreich leben Schätzungen zufolge rund 8.000 gehörlose Menschen, knapp 15.000 sind hochgradig schwerhörig - eine Verständigung ist ihnen auch mit herkömmlichen Hörhilfen kaum möglich. Für viele von ihnen kann ein Hörimplantat die Lösung sein: Es hilft, wenn konventionelle Hörgeräte keinen Nutzen mehr bringen. An der Uni-Klinik St. Pölten wird seit Kurzem das Gerät mit der weltweit dünnsten Elektrode bei Patienten implantiert. "heute konkret" berichtet über Vorteile und Kosten dieser Innovation. Gestaltung: Onka Takats. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martina Rupp Originaltitel: heute konkret