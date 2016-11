ORF 2 06:05 bis 06:30 Magazin Guten Morgen Österreich Der Tag des Tees A 2016 Stereo Live 16:9 Merken Am Freitag macht das mobile Studio Station in Möllbrücke, dem Hauptort der Gemeinde Lurnfeld. Möllbrücke liegt zwischen dem Drau- und dem Mölltal. Die Ortschaft Möllbrücke wurde in einer zu Lienz im Jahr 1253 ausgestellten Urkunde erstmals als "Mölnprukke" erwähnt und war spätestens ab 1307 Sitz eines Landgerichts der Grafen von Görz. Servicethema: "Der Tag des Tees" - zu Gast: Kräuterexpertin Christine Spazier Zu Gast im Studio ist Olympiasieger Thomas Morgenstern In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Eva Pölzl, Marco Ventre Gäste: Gäste: Christine Spazier (Kräuterexpertin), Thomas Morgenstern (Olympiasieger) Originaltitel: Guten Morgen Österreich

