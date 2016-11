Schweiz 2 23:05 bis 01:15 Actionfilm Jack Reacher USA 2012 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Hollywood-Superstar Tom Cruise in einem knallharten Action-Crime-Thriller mit unerwarteten Twists: Der ehemalige Militärpolizist und hochdekorierte Kriegsveteran Jack Reacher wird gebeten, einen Heckenschützen zu vernehmen, der scheinbar wahllos fünf Menschen auf offener Straße erschossen hat. Auf der Suche nach der Wahrheit gerät Reacher tiefer und tiefer in einen Sumpf aus tödlichen Intrigen ... Am helllichten Tage werden in Pittsburgh, Pennsylvania, fünf Personen von einem Scharfschützen erschossen. Für die Ermittler ist der Fall klar, da der Attentäter eindeutige Spuren hinterlassen hat. Schnell wird der Ex-Army-Sniper James Barr verhaftet. Der schweigsame Häftling verlangt lediglich nach einem: Jack Reacher. Reacher ist ehemaliger Militärpolizist, hochdekorierter Kriegsveteran und ein Mysterium. Seit zwei Jahren ist er völlig untergetaucht. Bis er tatsächlich plötzlich aus dem Nichts im Gerichtsgebäude aufkreuzt. Zwar kann Reacher nicht mehr mit Barr sprechen, weil der von Mitgefangenen zwischenzeitlich ins Koma geprügelt wurde, doch er trifft auf die attraktive Verteidigerin des angeblichen Attentäters, Helen Rodin. Die ist pikanterweise die Tochter des knallharten Staatsanwalts, der Barr mit der Todesstrafe droht. Als Helen Jack dazu überreden will, mit ihr an dem Fall zu arbeiten, lehnt dieser ab: Jack hat kein Interesse daran, den Scharfschützen vor der Todesstrafe zu bewahren, denn vor Jahren hätte dieser für Kriegsverbrechen bestraft werden müssen, doch die Army vertuschte den Fall. Dennoch bleibt Reacher im Boot. Er spürt, dass es bei der Sache um etwas ganz anderes geht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Cruise (Reacher) Rosamund Pike (Helen) Richard Jenkins (Rodin) Robert Duvall (Cash) Werner Herzog (Zec) David Oyelowo (Emerson) Jai Courtney (Charlie) Originaltitel: Jack Reacher Regie: Christopher McQuarrie Drehbuch: Christopher McQuarrie, Josh Olson Kamera: Caleb Deschanel Musik: Joe Kraemer Altersempfehlung: ab 16