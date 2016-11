Schweiz 2 20:00 bis 22:05 Komödie Prakti.com USA 2013 Nach einer Vorlage von Vince Vaughn 2016-11-04 03:00 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Billy (Vince Vaughn) und Nick (Owen Wilson) sind Freunde und Arbeitskollegen. Waren sie, jedenfalls, bis ihr Arbeitgeber kürzlich Pleite ging. Auf dem Stellenmarkt stapfen die beiden Mittvierziger wie Dinosaurier herum. Bei seiner Suche nach einem Job für Menschen ohne Fähigkeiten wird Billy fündig: Der Internetgigant Google ermöglicht Nick und ihm die Teilnahme an einem Praktikum. In der Konzernzentrale in Mountain View, Kalifornien, stechen die beiden reifen Herren aus dem Teilnehmerfeld digitaler Zauberlehrlinge heraus wie bunte Hunde. Mit vier anderen hoffnungslosen Fällen finden Billy und Nick sich in einem Team wieder, das gegen die anderen in Disziplinen wie Telefon-Hotline bestehen muss. Die beiden Spätzündern zeigen erwartungsgemäss Startschwierigkeiten, können im Verlauf des Wettbewerbs um die begehrten Praktikumsplätze jedoch unverhofft ihre alten Tugenden gewinnbringend einsetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vince Vaughn (Billy McMahon) Owen Wilson (Nick Campbell) Rose Byrne (Dana) Max Minghella (Graham Hawtrey) Aasif Mandvi (Mr. Chetty) Josh Brener (Lyle) Dylan O'Brien (Stuart) Originaltitel: The Internship Regie: Shawn Levy Drehbuch: Vince Vaughn , Jared Stern Kamera: Jonathan Brown Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 6