Schweiz 2 14:10 bis 14:55 Serien Revenge Ende USA 2015 2016-11-05 06:40 Dolby Digital HDTV Merken Amanda erwirkt eine Anhörung vor Gericht. Dies jedoch nicht, um ihre Freiheit zurückzuerlangen, sondern um sich des Mordes an Victoria schuldig zu bekennen. Das Schuldgeständnis ist jedoch bloss ein Vorwand, im Hintergrund hat sich bereits Nolan an die Arbeit gemacht. Beim Überprüfen von Margaux' Finanzen merkt Nolan, dass sie wiederholt Geld an eine Auftragskillerin überwiesen hat - so auch gerade eben. In den Räumlichkeiten von "LeMarchal" kommt es zum letzten Showdown. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily VanCamp (Emily Thorne) Madeleine Stowe (Victoria Grayson) Gabriel Mann (Nolan Ross) Christa B. Allen (Charlotte Grayson) Nick Wechsler (Jack Porter) James Tupper (David Clarke) Karine Vanasse (Margaux LeMarchal) Originaltitel: Revenge Regie: John Terlesky Drehbuch: Joe Fazzio Altersempfehlung: ab 12