Schweiz 1 22:25 bis 23:45 Diskussion Arena Wer hat das Sagen im Land? Wer hat das Sagen im Land? CH 2016 2016-11-04 02:50 Stereo HDTV Merken Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in der Schweiz haben die Möglichkeit, ihre Sorgen und Anliegen via Initiative in die Politik einzubringen. Besonders die SVP erreicht mit Initiativen immer wieder Mehrheiten. Aber lassen sich diese Initiativen wirklich umsetzen - oder schürt die SVP vor allem Ängste und Konflikte, um ihre eigene Macht auszubauen? Tatsache ist: Verschiedene Volksentscheide wurden in letzter Zeit verwässert und nicht vollständig umgesetzt, beispielsweise die Masseneinwanderungs- und die Ausschaffungsinitiative. Wiederholt berufen sich Bundesrat und Parlament dabei auf internationales Recht, wie die Europäische Menschenrechtskonvention oder die bilateralen Verträge mit der EU. Ist das in Ordnung? Die SVP jedenfalls protestiert - und will mit ihrer "Selbstbestimmungsinitiative" erreichen, dass in der Schweiz Landesrecht vor internationalem Recht gilt. Bestehen dann endlich klare Verhältnisse? Bei Jonas Projer in der "Arena" diskutieren: - Alexander Gauland, stellvertretender Parteichef AfD - Tiana Angelina Moser, Fraktionschefin GLP, Nationalrätin GLP/ZH - Eric Nussbaumer, Nationalrat SP/BL - Christoph Blocher, alt Bundesrat und Chefstratege SVP. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jonas Projer Gäste: Gäste: Alexander Gauland (stellvertretender Parteichef AfD), Tiana Angelina Moser (Fraktionschefin GLP, Nationalrätin GLP/ZH), Eric Nussbaumer (Nationalrat SP/BL), Christoph Blocher (alt Bundesrat und Chefstratege SVP) Originaltitel: Arena