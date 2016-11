Schweiz 1 18:15 bis 18:40 Reportage Mini Beiz, dini Beiz Stadt Zürich - Tag 5 - Restaurant Hermanseck, Zürich CH 2016 2016-11-04 04:05 Stereo HDTV Merken Bereits seit 1898 existiert das Haus, in welchem sich früher eine Bierstube befand. Der damalige Wirt hiess Herman - daher trägt das heutige Restaurant auch den Namen Hermanseck. Der Wirt Michael Imfeld, 46, hat den Betrieb 2004 zusammen mit seinen Partnern übernommen und bietet marktfrische, gutbürgerliche Küche an. Stammgast Sascha Grzinic, 44, hat lange über dem Lokal gewohnt und sagt über sein Lieblingslokal: "Hier ist man noch wirklich Gast.". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mini Beiz, dini Beiz