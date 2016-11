Schweiz 1 05:35 bis 06:30 Talkshow Aeschbacher Mann oh' Mann! CH 2016 2016-11-05 15:40 Stereo HDTV Merken Sean Pfister & Claudio Lumbiarres wünschen sich für die graue Schweiz mehr Farbe und setzen auf freche Socken. Das meist versteckte Kleidungsstück soll mittels Strahleffekt für gute Laune sorgen. Pfister und Lumbiarres drückten schon als Buben gemeinsam die Schulbank. Ihre Freundschaft hält bis heute. Und ihr Start-up-Unternehmen versorgt jetzt Sockenliebhaber verschiedenster Couleur. Es hat im Markt der Bekleidungsaccessoires fest Fuss gefasst. Diana Baumgarten nimmt als Familienforscherin auch das männliche Geschlecht gezielt unter die Lupe. So ist die Soziologin überzeugt, dass in Zukunft vermehrt alte und neue Rollenbilder des Mannes parallel nebeneinander existieren werden. Zudem beobachtet sie, wie beim Mann verstärkt Körperstörungen wie Bulimie, Magersucht, aber auch die Muskelsucht erschreckend zunehmen. Sind die Männer im Dilemma? Baumgarten hat Antworten bereit. André Kofmehl verkörpert den Quereinsteiger par excellence. Und dabei laufen die Projekte des Juristen wie geschmiert. Einerseits kämpft er als Tüftler gegen quietschende Waggons, Strassenbahnen und Metrozüge. Sein Schmierstoff wird inzwischen weltweit eingesetzt. Anderseits ist er Mitbegründer des singenden Weihnachtsbaumes in Zürich, wo zur Adventszeit Kinderchöre aus der ganzen Schweiz wundersame Konzerte geben. Thommy Ten & Amélie van Tass sind die aufgehenden Sterne am internationalen Showhimmel. Ihre Disziplin ist die Zauberei. Soeben hat das österreichische Paar in den USA vor einem Millionenpublikum in der Fernsehsendung "America's Got Talent" den zweiten Platz erreicht. Schon haben sie Showauftritte unter anderem in Las Vegas und New York auf sicher. Bevor es wieder ab nach Amerika geht, zeigen die beiden ihre magischen Fähigkeiten - eins zu eins bei "Aeschbacher". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kurt Aeschbacher Gäste: Gäste: Sean Pfister (Unternehmer), Claudio Lumbiarres (Unternehmer), Diana Baumgarten (Soziologin), André Kofmehl (Jurist, Tüftler), Thommy Ten (Zauberkünstler), Amélie van Tass (Zauberkünstlerin) Originaltitel: Aeschbacher

