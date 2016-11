WDR 11:55 bis 12:45 Dokusoap Pinguin, Löwe & Co. Geschichten aus dem Zoo Münster D 2006 Stereo Untertitel Live TV Merken Ein Guereza-Affe ist gestorben. Fieberhaft machen sich Pfleger, Ärzte und der Zoodirektor auf die Suche nach der Ursache. Sorgenvolle Mienen auch bei den Geiern: Die Geier-Dame will nach der Untersuchung nicht aus der Narkose aufwachen. Glücklicherweise ist zumindest bei der Nashornechse namens Igor alles in Ordnung: Igor liegt wie immer unter seiner geliebten Wärmelampe - und lässt es sich einfach gut gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pinguin, Löwe & Co.