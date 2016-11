Servus TV 22:25 bis 23:20 Serien The Tunnel - Mord kennt keine Grenzen Das Massaker GB, F 2013 2016-11-04 02:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Als ein Mann mit einem Samurai-Schwert Amok läuft und mehrere Menschen tötet, werden die Befürchtungen der ermittelnden Beamten Elise und Karl Realität: "Wahrheit Nummer 3" des Terroristen wurde eingeleitet. Bevor der Amokläufer jedoch verhört werden kann, begeht er Selbstmord. Einziger Hinweis ist der Kontakt zu seiner Untermieterin Sophie, die möglicherweise Informationen über die Identität des Terroristen hat - und somit in akuter Lebensgefahr steckt... Preisgekrönte Adaption der Erfolgsproduktion "Die Brücke - Transit in den Tod", die 2014 mit dem französischen Globe de Cristal-Award und einem International Emmy Award ausgezeichnet wurde und im Pay-TV sämtliche Einschaltrekorde brach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Dillane (Karl Roebuck) Clémence Poésy (Elise Wassermann) Tobi Bakare (Chuks Akinade) Paul Ready (Benji Robertson) Dominic Letts (Dr. Jacobsen) Nicola Redmond (Secretary) Thibault de Montalembert (Olivier Pujol) Originaltitel: The Tunnel Regie: Hettie MacDonald Drehbuch: Yann Le Nivet Kamera: Wojciech Szepel Musik: Adrian Johnston Altersempfehlung: ab 16