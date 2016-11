Servus TV 22:15 bis 01:05 Thriller Die Firma USA 1993 2016-11-04 02:45 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Besser könnte es für Mitch (Tom Cruise) nicht laufen. Kurz nach Abschluss seines Jurastudiums findet der ehrgeizige junge Rechtsanwalt eine Stelle in einer renommierten Steuerkanzlei in Memphis. Das Gehalt ist großzügig, wenig später steht ein neuer Wagen in Mitchs Garage, und das geräumige Haus, das ihm die Kanzlei vermittelt, gefällt auch seiner Frau Abby (Jeanne Tripplehorn). Die "Firma", wie die Kanzlei von den Angestellten vertrauensvoll tituliert wird, und besonders der umtriebige Anwalt Avery Tolarm (Gene Hackman), kümmern sich um alles. Doch bald bekommt die Idylle Risse. Nachdem in Mitchs Kanzlei bereits vier Anwälte auf mysteriöse Weise umgekommen sind, beginnt das FBI zu ermitteln. Mitch erfährt von den Agenten, dass die "Firma" auch im Auftrag der Mafia arbeitet, und in Kürze alle Beschäftigten festgenommen werden sollen. Mitch könnte dem entgehen, wenn er als Spitzel für das FBI tätig wird und mithilft, die Verbrechen der Kanzlei zu entlarven. Allerdings weiß Mitch auch, dass er wie alle Angestellten von der "Firma" überwacht und abgehört wird. Für Mitch beginnt ein lebensgefährliches Doppelspiel. Regie-Routinier Sydney Pollack gelang mit "Die Firma" eine ebenbürtige Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von John Grisham. Genauso trickreich und packend wie die Buchvorlage, schafft es der US-Regisseur mit seinem Thriller, die Spannung von Minute zu Minute zu steigern. Pollack, bekannt dafür, dass er seine Darsteller zu Höchstleistungen verhilft, treibt auch in diesem Film die Schauspieler zu Topform. Allen voran Superstar Tom Cruise als ehrgeiziger Junganwalt Mitch, sowie Gene Hackman in der Rolle seines Gegenspielers, des skrupellosen Anwalts Avery Tolarm. Mitchs Frau Abby wird von Jeanne Tripplehorn ("Basic Instinct", "Sliding Doors") dargestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Cruise (Mitch McDeere) Jeanne Tripplehorn (Abby McDeere) Gene Hackman (Avery Tolar) Hal Holbrook (Oliver Lambert) Terry Kinney (Lamar Quinn) Wilford Brimley (William Devasher) Ed Harris (Wayne Tarrance) Originaltitel: The Firm Regie: Sydney Pollack Drehbuch: David Rabe, Robert Towne, David Rayfiel Kamera: John Seale Musik: Dave Grusin Altersempfehlung: ab 12