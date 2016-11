Servus TV 12:00 bis 13:00 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - durch Europa Landvillen der Toskana - Teil 2 Landvillen der Toskana (2/2) D 2013 2016-11-04 19:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Der in Barcelona lebende Schriftsteller Lorenzo de Medici kehrt in die Toskana zurück, in die Heimat seiner berühmten Vorfahren. Dort wird er von den italienischen Adelsfamilien herzlich willkommen geheißen und wie ein altbekannter Gast behandelt. So entsteht auch ein intimes Porträt der prachtvollen Landvillen und ihrer Bewohner in der Toskana. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Entdeckungsreise - durch Europa Regie: Michael Trabitzsch Drehbuch: Michael Trabitzsch Kamera: Stefano Pancaldi