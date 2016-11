Servus TV 07:50 bis 08:55 Dokumentation Auf legendären Routen USA - Auf den Spuren von Jack Kerouac F 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Jack Kerouacs Straße ist die Straße der Pioniere, der vagabundierenden Engel, Beatniks und Hippies. Sie gilt als die Straße der Freiheit. Der Schriftsteller Jack Kerouac tippte seinen Roman "On the road" - zu Deutsch: "Unterwegs" - 1951 innerhalb von nur drei Wochen, auf eine 36 Meter lange Manuskriptrolle. Wie Kerouac damals macht sich der Filmemacher Vincent Leduc auf die Suche nach dem Geist der Freiheit in Amerika. Die Reise führt von New York, über New Orleans, nach San Francisco. Kerouacs Straße gleicht einem Mythos. Es ist eine Straße des Lebens, erfahren in seiner elementarsten Form: dem Augenblick. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mythical Roads Drehbuch: Vincent Leduc Kamera: Axel Ferrault

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 417 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 177 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 177 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 177 Min.