Servus TV 06:05 bis 07:00 Dokumentation Der große Aufbruch - Die Pioniere Amerikas Ölrausch USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Straßen Amerikas werden von kerosinbetriebenen Lampen erleuchtet. Damit steigt die Nachfrage nach Öl. Der Geschäftsmann Cornelius Vanderbilt will damit Profit machen, denn seine Züge können das Öl überallhin transportieren. Um ins Ölgeschäft einzusteigen wendet er sich an einen jungen Mann aus Ohio: John D. Rockefeller. In aufwendiger Inszenierung und anhand atemberaubender Computeranimationen werden die Geschichten der Pioniere Amerikas zu neuem Leben erweckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Men Who Built America Regie: Patrick Reams Drehbuch: Stephen David, Patrick Reams Kamera: Richard V. Lopez Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 296 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 56 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 56 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 56 Min.