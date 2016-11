Pro7 Fun 21:05 bis 22:50 SciFi-Film Splice - Das Genexperiment CDN, F, USA 2009 2016-11-06 02:10 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das Forscher-Paar Clive und Elsa leistet bei der Züchtung von Tier-Hybriden Pionierarbeit. Als ihnen der Geldhahn abgedreht wird, arbeiten sie trotzdem heimlich weiter und erschaffen in ihrem Labor eine Kreuzung aus Mensch und Tier. Clive sieht das Kaulquappen-ähnliche Wesen als Fehlschlag, will es töten, doch in Elsa erwachen Mutterinstinkte. So wächst Dren bei ihnen fast wie das Kind einer Familie auf. Doch wird es immer schwieriger sie zu verstecken und als sie geschlechtsreif wird, wird sie zu einer Gefahr für alle. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Adrien Brody (Clive Nicoli) Sarah Polley (Elsa Kast) Delphine Chanéac (Dren) Brandon McGibbon (Gavin Nicoli) Simona Maicanescu (Joan Chorot) David Hewlett (William Barlow) Originaltitel: Splice Regie: Vincenzo Natali Drehbuch: Vincenzo Natali, Antoinette Terry Bryant, Doug Taylor Kamera: Tetsuo Nagata Musik: Cyrille Aufort Altersempfehlung: ab 12