RTL Plus 22:15 bis 22:40 Comedyserie Das Amt Zucker im Kaffee D 2000 Stereo Hagen freut sich auf seine Abo-Prämie, einen Spezialbohrer für Heimwerker. Was er auspackt, ist leider eine Heimorgel. Hagen ist sauer und will das Ding loswerden. Stüsser nimmt die Orgel gut gelaunt mit in sein Büro und beginnt zu Hagens Leidwesen, direkt unter dessen Zimmer fleißig zu üben. Hagen fordert Ulla auf, diesem Lärm Einhalt zu gebieten. Aber Ulla findet so viel Gefallen daran, dass sie bei Stüsser bleibt und mit ihm musiziert - sie war nämlich mal im Gesangsverein. Hagen sucht andere Wege, den Lärm, unter dem er heftig leidet, zu stoppen. Ein Aufruf zum Stromsparen kommt ihm gerade recht. Er sammelt alle privaten Elektrogeräte im Amt ein und will auch Stüssers Orgel konfiszieren - aber Stüsser hat auf Grund seiner Hierarchie die schlagkräftigeren Argumente. Zerknirscht zieht sich Hagen zurück und sucht Trost bei einem Entspannungsgerät. Als er es einstöpselt, gibt es einen Kurzschluss auf der Etage. Das bringt Hagen auf die Idee, auch Stüssers Etage lahm zu legen. Dieser Gedanke hat jedoch ungeahnte Folgen... Schauspieler: Jochen Busse (Hagen Krause) Jan Schlüter-Stahlberg (Hans-Günther Timpel) Ulrike Bliefert (Ulla Herbst) Claudia Scarpatetti (Nadia Schäfer) Gerd Lohmeyer (Bürobote Lünemann) Günter Bothur (Dr. Stüsser) Leonhard Mader (Kimmel) Originaltitel: Das Amt Regie: Titus Selge Drehbuch: Torsten Goffin Kamera: Michael Faust Musik: Christian Hein