Nick 14:15 bis 14:35 Trickserie Adventure Time - Abenteuerzeit mit Finn und Jake Nur für Zauberer, ihr Trottel USA 2013 Merken Prinzessin Bubblegum befürchtet, dass ihre Zauberkünste zu nichts taugen. Als Starchie aber krank wird, möchte sie ihm natürlich helfen. Und so fragt sie Finn und Jake, ob die beiden sie auf der Suche nach einem Erkältungsspruch begleiten könnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Adventure Time with Finn & Jake