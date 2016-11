Nick 12:10 bis 12:40 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Folge: 145 Nach uns die Nachwelt / Thaddäus im Tiki-Land USA 2010 Merken Der Anblick einer riesigen, leeren Algengrütze-Vorratsdose bringt Mr. Krabs auf eine Idee: Das Weißblech wird zur Zeitkapsel umfunktioniert und deren Befüllung mit allerlei Erinnernswertem als pofitables Event organisiert. Die mit der Durchführung beauftragten SpongeBob und Thaddäus finden sich durch einen wie üblich absurden Zufall irgendwann ebenfalls in der Zeitkapsel wieder und werden damit begraben. Was tun? Thaddäus ist mit den Nerven total am Ende. Seine lärmenden Nachbarn SpongeBob und Patrick rauben ihm den letzen Nerv, den Schlaf, ja fast den Verstand. Doch irgendwann erkennen die beiden Blödel, in welch beklagenswertem Zustand Thaddäus sich befindet, und bauen ihm das Land seiner Träume direkt vor die Haustür... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Drehbuch: Nate Cash, Sean Charmatz, Mr. Lawrence, Richard Pursel, Aaron Springer Altersempfehlung: ab 6